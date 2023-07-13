İstanbulluların metrobüste sıcakla imtihanı! Yelpaze ve gazete ile serinlik

İstanbul'da sıcak yaz günlerinde bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerde durulamayacak kadar sıcak olmasına bir çözüm bekliyor.

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