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İstanbulluların metrobüste sıcakla imtihanı! Yelpaze ve gazete ile serinlik

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 10:33
İstanbul'da sıcak yaz günlerinde bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerde durulamayacak kadar sıcak olmasına bir çözüm bekliyor.
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