14 Aralık 2021, Salı
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İstanbulluların İETT çilesi: Yine yolda bıraktı! Sabah karanlığında otoyol kenarında beklediler
Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan İETT arızalarına her gün bir yenisi daha eklendi. Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE numaralı İETT otobüsü, sabah karanlığında arızalandı. Yolcular, O-3 otoyolunda inerek beklemek zorunda kaldı. Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşların zor yolculukları, İETT araçlarının da bozulmasının ardından çileye dönüşüyor.
İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI
Sabahın erken saatlerinde Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE hattında yaşanan arıza, vatandaşları mağdur etti.
OTOYOL KENARINDA BEKLEDİLER
Meydana gelen yaşanan arıza sonrası İstanbullular O-3 otoyolunda inerek beklemek zorunda kaldı.
İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI
Sabahın erken saatlerinde Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE hattında yaşanan arıza, vatandaşları mağdur etti.
OTOYOL KENARINDA BEKLEDİLER
Meydana gelen yaşanan arıza sonrası İstanbullular O-3 otoyolunda inerek beklemek zorunda kaldı.