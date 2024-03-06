İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği! Acemi yalancı İmamoğlu

İstanbul'un 5 yıldır süren "eser ve hizmet siyaseti" hasreti 31 Mart'ta sona erecek. Megakentin işleyen her noktasını bozan İmamoğlu "yaşam vadileri" yalanını da eline yüzüne bulaştırdı. CHP'li Başkan, var olan eserlerin önüne arkasına göstermelik yeni şeyler koyarak "algı belediyeciliğini" başka bir noktaya taşıdı. İşte uydu görüntüleriyle yalanlar ve gerçekler...