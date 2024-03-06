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İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği! Acemi yalancı İmamoğlu

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Giriş: 06.03.2024 13:10
İstanbul'un 5 yıldır süren "eser ve hizmet siyaseti" hasreti 31 Mart'ta sona erecek. Megakentin işleyen her noktasını bozan İmamoğlu "yaşam vadileri" yalanını da eline yüzüne bulaştırdı. CHP'li Başkan, var olan eserlerin önüne arkasına göstermelik yeni şeyler koyarak "algı belediyeciliğini" başka bir noktaya taşıdı. İşte uydu görüntüleriyle yalanlar ve gerçekler...
İstanbullulara yutturulmak istenen Yaşam Vadileri gerçeği!
İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği!
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