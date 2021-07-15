İstanbullular yola koyuldu: Trafik geceden başladı

Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, yola çıktı. Gece saatlerine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Bu yıl Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelmesi nedeniyle uzatıldı. Kurban Bayramı tatili 16 temmuz cuma akşamından, 26 temmuz pazartesi sabahına kadar olmak üzere toplamda 9 gün oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban bayramlarını il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, bayrama 5 gün kala araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

Pendik D-100 Karayolu'nu kullanan sürücüler, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Binek araçların yanı sıra şehirler arası otobüslerin de trafiğe katıldığı görüldü.