İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Bayram tatilinde kimileri tatil beldelerini, kimileri memleketlerini tercih etti. Bunun yanında Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar soluğu Şile'de aldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini İstanbul'da geçirerek olan vatandaşlar da Şile plajlarına akın etti.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar kendilerini Şile'nin serin sularına bıraktı.

A Haber Muhabiri Pınar Özenç Şile'den aktardı.

Özenç, Şile'nin 72 km sahil bandına sahip olduğunu söyledi.

ŞİLE PLAJLARI DOLDU TAŞTI

Şehirde kalan İstanbulluların tercihinin Şile olduğunu belirten Özenç, ''Sabahın erken saatlerinde İstanbullular Şile'nin yolunu tuttu. Uzun Kum Plajı İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı. Şu an burası oldukça yoğun'' ifadelerini kullandı.