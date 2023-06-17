17 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Sıcak bir haftanın ardından başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi hafta sonunu yağışla karşıladı. Gece şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji mega kenti saat vererek, "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." şeklinde uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu