27 Aralık 2022, Salı
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İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor
Yeni yıla sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Güneş kendisini gösterse de soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları ise ABD'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ülkemize doğru akacağını belirtirken, Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden eksi 46 derecelik bulutlar geçebileceğini söyledi.