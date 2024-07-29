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İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor

İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 15:56
Arnavutköy'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında, araziye ekilen ürünler, vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktadan detayları aktardı.
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