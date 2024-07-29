İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor

Arnavutköy'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında, araziye ekilen ürünler, vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktadan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN