İstanbullu vatandaş yine mağdur! Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü | İBB'li yetkililerden basına engel: Rezaleti önlemeye çalıştılar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbullu vatandaşlar bir kez daha mağduriyeti yaşadı. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Geçen hafta Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle vatandaşlar araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürümüştü. Bu kez de Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan vatandaşların iş çıkışı eve dönme saatinde ulaşımda yaşadığı rezaleti gözler önüne sermek isteyen basın mensuplarını İBB’li yetkililer engellemeye çalıştı.