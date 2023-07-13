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İstanbullu vatandaş yine mağdur! Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü

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Giriş: 13.07.2023 19:16
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbullu vatandaşlar bir kez daha mağduriyeti yaşadı. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Geçen hafta Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle vatandaşlar araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürümüştü. Bu kez de iddiaya göre Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular, yaşanan arıza sebebiyle tahliye edildi.
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