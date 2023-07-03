İstanbullu taksicilere şikayet yağdırdı

İstanbul'daki taksi sorunu şikayet verilerine de yansıdı. Bu yılın ilk altı ayında taksilerle ilgili tam 33 bin 878 şikayet yapıldı. Yolcu seçme sorunu ise zirvede yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN