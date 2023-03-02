02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'dan Trakya'ya deprem göçü! Halk az riskli ilçe ya da kentlere göç ediyor

İstanbul'dan Trakya'ya deprem göçü! Halk az riskli ilçe ya da kentlere göç ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2023 15:48
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Bu durum Trakya’ya göçü arttırdı. Deprem sonrası riski az olan Edirne ve Kırklareli'ne göç var. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık konuğu Trakya Umum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Aytaç Feda anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’dan deprem göçü
İstanbul'dan deprem göçü
Bir şehri sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi
Bir şehri sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi
Sismik araştırmalar ortaya çıkardı!
Sismik araştırmalar ortaya çıkardı!
Çekmeköy’de banka soygunu kamerada
Çekmeköy’de banka soygunu kamerada
Aleyna Ölmez taburcu oldu
Aleyna Ölmez taburcu oldu
Kimyasal madde fabrikasında yangın: 1 ölü
Kimyasal madde fabrikasında yangın: 1 ölü
Facianın eşiğinden dönüldü!
Facianın eşiğinden dönüldü!
Depremler mezarlığı da tahrip etti!
Depremler mezarlığı da tahrip etti!
İstanbul depreme hazır mı?
İstanbul depreme hazır mı?
’’Binanın yıkılması depremin suçu’’
''Binanın yıkılması depremin suçu''
İşte fay hattının başlangıç noktası!
İşte fay hattının başlangıç noktası!
Hangi binaya güçlendirme yapılır?
Hangi binaya güçlendirme yapılır?
Daha Fazla Video Göster