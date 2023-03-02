İstanbul'dan Trakya'ya deprem göçü! Halk az riskli ilçe ya da kentlere göç ediyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Bu durum Trakya’ya göçü arttırdı. Deprem sonrası riski az olan Edirne ve Kırklareli'ne göç var. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık konuğu Trakya Umum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Aytaç Feda anlattı.

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