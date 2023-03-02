02 Mart 2023, Perşembe
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İstanbul'dan Trakya'ya deprem göçü! Halk az riskli ilçe ya da kentlere göç ediyor
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Bu durum Trakya’ya göçü arttırdı. Deprem sonrası riski az olan Edirne ve Kırklareli'ne göç var. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık konuğu Trakya Umum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Aytaç Feda anlattı.