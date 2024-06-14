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İstanbul'dan tatil göçü! Köprü ve ana yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 00:36
İstanbul’da bayram tatili için göç başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola erken çıkan tatilciler akın akın yollara döküldü. Köprü ve ana yollarda şimdiden trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Detaylar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. İşte detaylar…
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