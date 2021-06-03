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İstanbul’dan iki korkunç görüntü: Boruyla oyun hastanelik etti! Asma kattan böyle düştü

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Giriş: 03.06.2021 00:59
Güncelleme:03.06.2021 01:14
İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı. Kağıthane’de ise asma kattan düşen bir kişi, telefondaki arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasında kayda geçti.

İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı.

Kağıthane'de ise asma kattan düşen bir kişi, telefondaki arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasında kayda geçti.

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