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İstanbul’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlere son görev!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.04.2024 12:44
İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin bazılarının cenazeleri memleketlerine gönderildi.
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