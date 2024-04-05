İstanbul’daki yangın faciası! 11 kişi adliyeye sevk edilecek

İstanbul Beşiktaş’ta gece kulübünde meydana gelen yangın faciasında 29 kişi can verdi. Olayla ilgili işletme müdürü ve iş yeri ortakları Emniyette sorgulanıyor. Toplamda 11 kişi adliyeye sevk edilecek.

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