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İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı

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Giriş: 02.11.2023 15:08
Çekmeköy'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.
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