02 Kasım 2023, Perşembe
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İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı
Çekmeköy'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.