11 Ağustos 2023, Cuma
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İstanbul’daki taksi krizi neden çözülemiyor?
Yapılan zammı beğenmeyen taksiciler artırılan denetimlere rağmen yine haberlere konu oluyor. Ekibimiz mevcut Başkan Eyüp Aksu ve eski Başkan Yahya Uğur'a mikrofon uzattı. Hem yeni hem de eski İstanbul Taksiciler Odası başkanlarından görüş aldı. Elbette konunun direkt muhatapları taksicilere de...