08 Kasım 2021, Pazartesi
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İstanbul’daki siste smog tehlikesi
İstanbul'da etkili olan yoğun sis, kötü yakıt ve egzozla birleşince yaşamı tehdit eden 'smog'a dönüşüyor. Peki smog nedir? Hangi hastalıkları tetikliyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.