İstanbul'daki Pakistanlı cinayetinde şok detaylar! O görüşmeden sonra cesedi yok ettiler

İstanbul Bayrampaşa’da Pakistanlı Sulman Ali’yi öldürüp, Edirne'de ormanlık alana atan Pakistan uyruklu 3 kişi ile cesedin yok edilmesine yardım ettiği öne sürülen 2 Türk vatandaşının yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Zahir Shad, Sulman Ali’nin olay günü sarhoş olduğunu ve çıkan tartışmada bıçaklandığını belirterek, Ali’nin durumunu Pakistanlı bir doktora görüntülü görüşmede sorduklarını anlattı. Shad, “Doktor öldüğünü söyleyince önce iple bağladılar, sonra battaniyeye sardılar. Sonra da çöp poşetine koyup götürdüler. 7 kişi arabaya binip cesedi götürmüş. Ben arabada yoktum” dedi.