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İstanbul'daki olumsuz hava vapur seferlerini engelledi! İşte lodos nedeniyle iptal olsan seferler

İHA
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Giriş: 27.12.2022 14:04
Şehir Hatları AŞ, İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağını duyurdu.
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