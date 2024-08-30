İstanbul'daki metrobüs kazasında 8 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Olaya ilişkin metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız gözaltına alınırken 6 kişi için daha gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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