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İstanbul'daki İETT tramvaya çarptı! Kazadan yeni görüntü şoke etti! Ön cam yola fırladı...

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Giriş: 05.12.2022 21:12
İstanbul Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı anlar kameralara yansıdı. Çarpışma sonrası otobüs savrulurken ön camının yola fırladığı görüldü. Diğer yandan bölge esnafı kazanın nedenine açıklarken otobüs şoförü "Bana yeşil ışık yanıyordu" ifadelerini kullandı. İşte Alibeyköy'deki kaza anı...
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