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11.01.2020

İstanbul'daki depreme markette yakalandılar! Panik anları kamerada |Video

Marmara Denizi Silivri açıklarında akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD, 4,7 olarak açıkladı. Deprem anına Avcılar'da bir markette yakalanan vatandaşlar ise büyük panik yaşandı.

4 ay aradan sonra İstanbul yine depremle sallandı. Marmara Denizinde Silivri açıklarında deprem oldu. Büyük panik yaşandı.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da deprem haberini sosyal medyadan duyurdu.

DEPREM MARKETTE YAKALANDILAR

Deprem anında kayda geçen görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne serdi. Avcılar'daki bir markette alışveriş yapan müşteriler,
sarsıntıyı hissedince koşarak dışarı kaçtı.

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