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28.09.2019
İstanbul'daki depremde canını hiçe sayan işçiye ikramiye |Video
İstanbul Bahçelievler'de, bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, deprem sırasında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Dışarı çıkmayıp makinenin başında duran işçiye, bir maaş ikramiye verildi.
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