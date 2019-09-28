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28.09.2019

İstanbul'daki depremde canını hiçe sayan işçiye ikramiye |Video

İstanbul Bahçelievler'de, bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, deprem sırasında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Dışarı çıkmayıp makinenin başında duran işçiye, bir maaş ikramiye verildi.

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