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İstanbul'daki Adalet Sarayı'na düzenlenen saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş böyle vurulmuş

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Giriş: 08.02.2024 12:17
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP-C'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı.
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