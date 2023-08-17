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İstanbul’da zihinsel engelli gence silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 17.08.2023 10:22
Okmeydanı’nda zihinsel engelli bir genç, öğle molasına çıktığı esnada kapüşonlu ve maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin kardeşinin de 2 ay önce uğradığı silahlı salgıyla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganın kimliğini tespit etti.
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