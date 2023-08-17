17 Ağustos 2023, Perşembe
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İstanbul’da zihinsel engelli gence silahlı saldırı kamerada
Okmeydanı’nda zihinsel engelli bir genç, öğle molasına çıktığı esnada kapüşonlu ve maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin kardeşinin de 2 ay önce uğradığı silahlı salgıyla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganın kimliğini tespit etti.