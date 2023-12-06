İstanbul’da zeytinyağı denetim! 65 bin TL ile 6 milyon 600 bin TL arasında ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin ve zeytinyağı satışı yapan toptancı ile şarküterilerde denetim yaptı. Depo ve reyonlardaki ürünlerden alınan numuneler incelemek üzere laboratuvarlara gönderildi.

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