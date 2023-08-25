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İstanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de ilçe ilçe saydı... İşte riskli bölgeler

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 11:54
Büyük İstanbul depremi en çok hangi ilçeleri etkileyecek? Fay hattında sıvılaşma ne demek? İstanbul'da hangi bölgelere özel önlemler alınmalı? İstanbul'da hangi bölgeler riskli? Zemin sıvılaşmasının olduğu ilçelerde neler yapılmalı? İstanbul zemini sağlam olan ilçeler hangileri? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbulda zemin sıvılaşması nerelerde var? İSTANBUL'DA ZEMİN SIVILAŞMASI NERELERDE VAR?

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