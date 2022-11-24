24 Kasım 2022, Perşembe
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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük operasyon! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
Beylikdüzü’nde bir villaya baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 tona yakın uyuşturucu madde yakaladı. Uyuşturucu maddelerle birlikte getirilip başka bir sitenin deposuna yerleştirilen toz maddelere de uyuşturucu olması şüphesi ile polis ekipleri tarafından el konuldu. TIR’a yüklenen malzemeler detaylı incelemeler yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Bakan Soylu yapılan operasyon hakkında flaş bir açıklamada bulundu.