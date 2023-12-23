23 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul'da yüzyılın dönüşüm planı! Detayları Başkan Erdoğan açıklıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılması planlanan "Yüzyılın Dönüşüm Projesi" ile ilgili detayları açıklıyor... Başkan Erdoğan, "Yarısı Bizden" kampanyası ile daire başı 1,5 milyon TL'lik destek sağladıklarını duyurdu. Erdoğan, "50 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyoruz." derken, 3 binin üzerinde konutun temelinin bugün atıldığını da bildirdi.