İstanbul'da yürekleri sızlatan görüntü! Zabıtalar küçük çocuğun ekmek teknesini elinden aldı |Video

İstanbul Kadıköy'de zabıta ekiplerinin kağıt toplayan bir çocuğa sert müdahalesi, vicdanları yaraladı. Zorla ekip otosuna bindirilen çocuğun ekmek teknesi ise yol kenarına bırakıldığı görüntülere yansıdı. Yürekleri sızlatan o görüntüler cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

Zabıta ekipleri, kağıt toplayan bir çocuğu darp etti, ekip otosuna zorla bindirerek götürdü.

Olayın yaşandığı adres İstanbul Kadıköy zabıta ekipleri, minibüs caddesinde kağıt toplayan bir çocuğa sert müdahalede bulundu.

5 zabıta memuru kağıt toplayan çocuğu çuvalın yanından uzaklaştırmak istedi ve güçlükle ekip otobüsüne bindirmesi tepki çekti.

Ayrıca, kağıt toplayan çocuk ekip otosuna bindirilip götürülürken, kağıtların bulunduğu çuvalın ise olay yerinde bırakıldığı görüldü.