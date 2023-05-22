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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü

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Giriş: 22.05.2023 12:39
Yürekleri ağza getiren olay dün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü!
3 yaşındaki çocuk ölümden böyle döndü!
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