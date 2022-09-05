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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 12’nci katta can pazarı

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Giriş: 05.09.2022 11:23
İstanbul’da 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kadını kollarından tutan bir kişi uzun uğraşlar sonunda içeri çekti. Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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