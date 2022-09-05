05 Eylül 2022, Pazartesi
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İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler! 12’nci katta can pazarı
İstanbul’da 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kadını kollarından tutan bir kişi uzun uğraşlar sonunda içeri çekti. Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.