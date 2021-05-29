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İstanbul'da yoluna karşısına geçmek isteyen kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

DHA
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Giriş: 29.05.2021 10:18
Güncelleme:29.05.2021 10:22
Arnavutköy - Haraççı yolunda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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