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İstanbul'da yoluna karşısına geçmek isteyen kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Arnavutköy - Haraççı yolunda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.