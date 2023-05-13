13 Mayıs 2023, Cumartesi
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İstanbul’da yolcuların indiği taksi alevlere teslim oldu: Bir anda yükseldi
Korkutan yangın sabah saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesinde bir takside meydana geldi. Yolcusunu indirdiği sırada arka koltuktan dumanlar yükseldiğini fark eden taksi şoförü Nihat Kaçak, Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı. Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık.” dedi.