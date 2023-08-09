İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası! Taşkınlık yapan şoföre gözaltı

İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi. Yolcu seçtiği ve fren lambası yanmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü ise, aracının bağlanacağını öğrenince "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurdu. Olayın ardından taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.