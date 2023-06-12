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İstanbul'da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Giriş: 12.06.2023 16:34
Güncelleme:12.06.2023 16:34
İstanbul’da bugün trafikte iki sürücü arasında yol verme sebebiyle kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Trafikte yol verme kavgası kamerada!
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