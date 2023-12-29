İstanbul’da yol verme kavgası! Taksiciyi böyle darbettiler

İstanbul Fatih'te minibüs şoförü ile taksi şoförü arasında başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü ve arkadaşı köşeye sıkıştırdıkları taksi şoförünü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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