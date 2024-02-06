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İstanbul'da yol verme kavgası! Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı

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Giriş: 06.02.2024 12:40
İstanbul Bağcılar'da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücü taksi şoförünü darp ederek silah gösterdi. Taksi şoförü korkuyla olay yerinden kaçarken, yolcusu ise yola düştü.
Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
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