06 Şubat 2024, Salı
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İstanbul'da yol verme kavgası! Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
İstanbul Bağcılar'da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücü taksi şoförünü darp ederek silah gösterdi. Taksi şoförü korkuyla olay yerinden kaçarken, yolcusu ise yola düştü.