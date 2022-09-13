13 Eylül 2022, Salı
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İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi
İstanbul’da iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Birbirlerine saldıran kadın sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.