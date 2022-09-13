13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi

İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2022 10:02
İstanbul’da iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Birbirlerine saldıran kadın sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.
Kadın sürücülerin yol verme kavgası!
Kadın sürücülerin yol verme kavgası!
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası
Tekne yanaştırma cinayeti!
Tekne yanaştırma cinayeti!
Yayaya çarptı olay yerini terk etti!
Yayaya çarptı olay yerini terk etti!
Adana’da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu
Adana'da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu
Komşusunun kümesine girince şoke oldu
Komşusunun kümesine girince şoke oldu
Umut ayağa kalktı!
Umut ayağa kalktı!
Pazar yeri karıştı!
Pazar yeri karıştı!
Hastaneyi birbirine katan anne-kıza tutuklama
Hastaneyi birbirine katan anne-kıza tutuklama
Rakam korkunç! Bu nasıl vicdansızlık?
Rakam korkunç! Bu nasıl vicdansızlık?
Anadolu’nun en eskisi!
Anadolu’nun en eskisi!
Baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki...
Baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki...
Daha Fazla Video Göster