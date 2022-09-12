12 Eylül 2022, Pazartesi
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İstanbul’da yol kenarında idrar yaptılar! Baba oğlu darbedip bıçakladılar
İstanbul’da 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.