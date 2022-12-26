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İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 09:59
Son dakika haberleri… İstanbul’da yoğun sis yaşanıyor. Görüş mesafesi düştü, sürücüler güçlükle ilerdi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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