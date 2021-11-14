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İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

A Haber
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Giriş: 14.11.2021 10:20
Son dakika hava durumu haberi... İstanbul'un birçok noktasında yoğun sis etkili oldu. Bugün hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu aktardı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Avrupa Yakası'nda, Kağıthane'nin bazı bölgeleri, Kemerburgaz, Hasdal, Bahçeköy ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

Trafikte yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

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