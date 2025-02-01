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İstanbul’da yoğun sis etkili! Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İstanbul'da yoğun sis etkili! Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 22:59
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sisli ve puslu hava akşam saatlerinde daha da yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü. Özellikle boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde sisin etkisi daha belirgin hissedilirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Uzmanlar, hava kirliliğinin de yüksek seviyelerde seyrettiğini ve solunum yolları hassasiyeti olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İstanbul’daki sisli ve kirli havanın bir süre daha devam etmesi beklenirken, detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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İstanbul’da yoğun sis etkili! Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
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