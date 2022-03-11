11 Mart 2022, Cuma
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İstanbul'da yoğun karda vatandaşlar kar altında işe gitmek için yola koyuldu
İstanbul'da kar yağışı dün akşam itibariyle etkisini arttırdı. Şehir sakinleri günün aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yolla koyuldu. Vatandaşların kar çilesi kameralara kaydedildi.
İstanbul'da kar yağışı gece etkisini arttırdı. Havanın aydınlanmasıyla İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşların toplu taşımayı tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.