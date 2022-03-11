İstanbul’da yoğun kar yağışı! A Haber ekipleri kar nöbetinde

A Haber ekiplerinin İstanbul’un çeşitli noktalarında haber nöbetleri kesintisiz olarak sürüyor. İlçelerde neler yaşanıyor hepsi canlı yayınlarda tek tek aktarılıyor. Peki yollar ne durumda? Tuzlama çalışmaları yapıldı mı? Sürücüler neler yaşıyor? İşte tüm detaylar…

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