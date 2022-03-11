11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da yoğun kar! Fatih’te 3 İETT otobüsü kar sebebiyle yolda kaldı

İstanbul’da yoğun kar! Fatih’te 3 İETT otobüsü kar sebebiyle yolda kaldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2022 08:50
İstanbul’un Fatih ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs şoförleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da gece sularında etkili olan şiddetli kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te bulunan Ulubatlı otobüs durağında yolcu indiren İETT otobüsleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

YAYA OLARAK DEVAM ETTİLER

Yolcular yolun geri kalanını yaya olarak devam etti. İETT otobüsü sürücüleri ilerlemek için birbirlerine yardım etti.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından sürücüler kendi imkanlarıyla bulundukları yerden araçlarını kurtararak yoluna devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te İETT otobüsleri yoldak aldı
Fatih'te İETT otobüsleri yoldak aldı
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
İstanbul kar altında! TIR – Kamyon girişine yasak | A Haber ekipleri bölgede
İstanbul kar altında! TIR – Kamyon girişine yasak | A Haber ekipleri bölgede
İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı
İki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
’Kaçacak bir yer yok ezmesini bekledik’
'Kaçacak bir yer yok ezmesini bekledik'
Cesedi bulunan hakimden not çıktı
Cesedi bulunan hakimden not çıktı
Cenazede ortalık karıştı!
Cenazede ortalık karıştı!
Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Servis araçları kayarak birbirine girdi
Servis araçları kayarak birbirine girdi
Polis çocuğu kurtarmak için canın yok saydı
Polis çocuğu kurtarmak için canın yok saydı
Bir kadın cinayeti daha! Parçalara ayırıp yaktı
Bir kadın cinayeti daha! Parçalara ayırıp yaktı
Daha Fazla Video Göster