11 Mart 2022, Cuma
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İstanbul’da yoğun kar! Fatih’te 3 İETT otobüsü kar sebebiyle yolda kaldı
İstanbul’un Fatih ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs şoförleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.
İstanbul'da gece sularında etkili olan şiddetli kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te bulunan Ulubatlı otobüs durağında yolcu indiren İETT otobüsleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.
YAYA OLARAK DEVAM ETTİLER
Yolcular yolun geri kalanını yaya olarak devam etti. İETT otobüsü sürücüleri ilerlemek için birbirlerine yardım etti.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından sürücüler kendi imkanlarıyla bulundukları yerden araçlarını kurtararak yoluna devam etti.