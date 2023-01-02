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İstanbul'da yılın ilk iş gününde trafik

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 08:47
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim trafik notlarını aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında son durum...

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