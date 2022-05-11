11 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum
Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.