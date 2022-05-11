İstanbul'da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

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