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İstanbul'da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

DHA
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Giriş: 11.05.2022 12:38
Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.
Yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum YILAN PANİĞİ: KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUM

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Yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum
Yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum
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